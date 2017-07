La pesadilla de vecinos de Las Flores son los carros chocados

Plagas, basura e indigentes es parte del día a día de los vecinos del barrio Las Flores de la zona 1. El problema principal son los vehículos consignados y acumulados por la Policía Nacional Civil (PNC) en las calles. Cada día el problema es mayor.Tener de vecino al Plan Cuadrante de Seguridad Ciudadana de la PNC no fue sinónimo de seguridad, sino que se ha convertido en el problema más grande del barrio. Según detallan los residentes de este lugar, la gran cantidad de carros acumulados en las calles han traído plagas de ratas, moscas y cucarachas, además refieren que estas chatarras se han convertido en depósitos de basura y dormitorios de indigentes.Por esta situación vecinos interpusieron de nuevo una denuncia en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que de nuevo realizó una inspección en el lugar. El técnico, Leonel Estrada, dijo que la inspección evidenció las denuncias y de nuevo girarán oficios a las entidades competentes."Se analizará tomar acciones contra la Municipalidad de Quetzaltenango y Gobernación Departamental por no atender el llamado de la población y no accionar luego de las denuncias", explicó Estrada. La gobernadora Claudia Ávila, refirió que la iniciativa privada ha apoyado en con el pago de grúas para retirar algunos vehículos, pero en algunos casos las personas dejan abandonan sus vehículos por la deuda de la grúa o el problema legal que afrontan.