Juzgan a hombres por intentar sobornar a policías

Por Shirlie Rodríguez para Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango. Ayer comenzó el debate oral y público contra Roy Elías Nol López, Luis Antonio Meda de La Cruz y Marco Jhon Estrada García, sindicados de portación ilegal de armas de fuego y cohecho activo. Los sujetos, tras ser sorprendidos con armas de fuego supuestamente robadas y con los registrados esmerilados, intentaron sobornar a los agentes captores de la Policía Nacional Civil (PNC).De este hecho el MP aseguró que está prófugo Jhonatan Mauricio Arreaga, quien conducía el vehículo en el que viajaban los acusados.La acusación del Ministerio Público (MP) revela que los tres hombres, junto con otros dos acompañantes, fueron detenidos por dos agentes de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 228 en jurisdicción de Palestina de Los Altos. Al momento de la aprehensión les incautaron a cada uno un arma de fuego de las cuales no poseían la licencia para portarlas. Para evitar la captura, según el MP, los sindicados les ofrecieron dinero y pertenencias a los agentes.La defensa de los sindicados argumentó que la acusación del MP no era coherente con los hechos porque a los acusados no portaban las armas, sino que las llevaban en un compartimiento oculto dentro del vehículo en el que viajaban.