Institutos permanecen cerrados por daños tras sismo

A 19 días de los dos sismos de junio que ocasionaron daños en las infraestructuras de los Institutos Normal para Varones de Occidente (INVO) y Femenino de Educación Básica de Occidente (IFEBO) estos siguen cerrados.Padres de familia de ambos centros educativos piden a autoridades educativas que agilicen los trámites para las reparaciones."Vamos a tener una reunión general mañana para ponernos de acuerdo porque no vemos ninguna acción de parte del Ministerio de Educación. Allí decidiremos si nos vamos a otro centro educativo o nos quedamos aquí", expresó, el presidente de padres de familia del IFEBO, William Cardona.La madre de familia de un estudiante del INVO, Griselda Aguilar, dijo que ya son muchos días sin clases y que los alumnos no saldrán bien preparados si la situación continúa.Maestros del INVO se presentaron y aprovecharon para dejar tareas a los alumnos que llegaron este lunes al establecimiento y que no pudieron ingresar.Ambos institutos fueron inhabilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) luego de una inspección donde se determinó que los edificios no pueden se habitados por peligro y resguardo de la seguridad de los alumnos.