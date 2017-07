Gobernadora puede ser removida del cargo

La gobernadora Claudia Ávila está en la lista de 16 gobernadores que pueden ser removidos del cargo tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que establece que el presidente Jimmy Morales no aplicó el artículo 42 de la ley del Organismo Ejecutivo que señala que los gobernadores deben ser electos de una terna propuesta por la sociedad civil inscrita en el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).Durante la reunión del Codede, que se llevó a cabo ayer en la sede de gobernación, abordaron el tema y algunos alcaldes se mostraron preocupados porque esta decisión podría paralizar la ejecución de obras en el departamento.El edil de Coatepeque, Alfonso García Juncos, refirió que respaldan el trabajo de Ávila, sin embargo, están dispuestos a respetar lo que diga la CC. La alcaldesa de Génova Costa Cuca, Sheily Vásquez, argumentó que la preocupación es por los proyectos de los municipios, que se quedarían estancados, de haber un cambio de gobernador. Ávila explicó que aún no ha sido notificada de la resolución, pero de ser así respetará lo resuelto por la CC. El representante de Sociedad Civil, Julio Díaz, refirió que hasta que una agrupación política lo solicitó la CC accionó, además dijo que por el momento no pueden tomar una postura hasta conocer una resolución.Otro de los representantes de Sociedad Civil, José Luis Sigüil aseguró que Ávila debe ser separada del cargo. "Evidentemente llegó al puesto por asuntos políticos, ya que el presidente debía pagar un favor", aseveró.