Un G20 a la sombra de Donald Trump

Este viernes los jefes de Estado y de gobierno del G20 se reúnen en Hamburgo: dos días de negociaciones que no se anuncian sencillas teniendo en cuenta las tensiones que han surgido estos últimos meses en Washington y su socios sobre temas como el cambio climático y el comercio.

Tres preguntas a Andrés Ortega, investigador senior asociado del Real Instituto ElcanoLa agenda tiene sobre todo un nombre propio, Donald Trump y sus posiciones. Respecto al clima, ya sabemos que ha denunciado el acuerdo de París contra el cambio climático, y no parecen haber fuerzas suficientes para compensar esa salida, aunque se puede mantener por otras vías, incluídas la participación, por ejemplo, de estados federados de Estados Unidos como California que ayuden a cumplir los objetivos. La segunda gran cuestión, que ya se planteó en el G7, son las posiciones más nacionalistas y proteccionistas en términos económicos y comerciales, de los Estados Unidos con este presidente, si de Hamburgo sale un mensaje de que no se da marcha atrás hacia el proteccionismo, sino que se continúa avanzando en la integración. Con la cuestión que Trump planteó en Varsovia sobre “si queremos mantener Occidente”: Occidente por definición, siempre ha sido un concepto globalizador, y no lo contrario como pretende el señor Trump.Otra cosa que está ocurriendo en el G20 es que tanto en las plenarias como a nivel bilateral, cada vez se habla menos de economía, porque no hay acuerdo, y se habla más de geopolítica y creo que será el caso en esta cumbre. Es importante para Trump por la polémica que hay sobre las presiones rusas en las elecciones norteamericanas y las relaciones que se establecieron entre algunos miembros del entorno de Trump con representantes rusos, por eso -creo- existe esta tensión. Pero también porque Rusia es un factor importante en temas como la lucha contra el Estado Islámico (ISIS° o una salida a la crisis en Siria, es decir que sobre la mesa hay juegos geopolíticos de primer orden.No creo, porque a Donald Trump en estos momentos de cara a su política interna en los Estados Unidos no le conviene aparecer como demasiado cercano a Vladimir Putin, por tanto si hay un acuerdo será a más largo plazo no en esta reunión. Hay temas como Siria u otros que son importantes para ambos donde puede haber avances pero no creo que se pueda esperar grandes anuncios de esta reunión. Es una reunión importante por dos cosas inmediatas: una es la crisis de Corea del norte, creo que Trump ha cambiado y se ha dado cuenta que necesita el apoyo de China, la presión de China, para frenar la carrera armamentística y las cabezas nucleares que puedan alcanzar el territorio norteamericano. Necesita a Pekín y también porque Estados Unidos está a punto de implementar sanciones contra las importaciones de acero, algo que afectará principalmente a China, pero también a los europeos, y es un tema que necesitan discutir. Creo que en esta ocasión será más importante los encuentros bilaterales que las reuniones multilaterales, pero habrá que esperar el mensaje de Trump sobre todo en el tema comercial.