Fatal accidente en zona 1 de Xela

El aparta parqueo, Marco Cottom, de 16 años, murió en un accidente vial el sábado por la noche. Marco Antonio Pérez, de 29, resultó herido en este percance, que ocurrió en la 11a calle zona 1. Bomberos Voluntarios llevaron mal herido a Pérez al Hospital Regional de Occidente (HRO).Según testigos las dos personas viajaban en una motocicleta y chocaron en la parte trasera de un camión cargado con leña, aparcado en el lugar. Bomberos Voluntarios refirieron que ambos no portaban casco. Cottom, quien conducía la moto, murió en el instante. “El herido tenía golpes en el rostro y diferentes partes del cuerpo y se trató de estabilizar, además, presentaba halitosis alcohólica”, indicó el socorrista voluntario, Ronald Tohom.La madre de Cottom llegó a la escena y entre sollozos dijo que le advirtió a su hijo que no viajara en la motocicleta. "Le dije que no se subiera a la moto, que tuviera cuidado”, afirmó entre llanto.Juan Cotom, abuelos del fallecido, explicó que el joven vivía con él desde los 8 años y confirmó que trabajaba como aparta parqueos en el parque central. El Ministerio Público (MP) tras inspeccionar la escena del crimen confirmó que el camión fue consignado por la Policía Nacional Civil (PNC) porque no estaba ni el piloto ni el dueño.Vecinos del sector mencionaron que la zona es bastante oscura e hicieron un llamado para iluminarla e instalar reductores de velocidad.