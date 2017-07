Extorsionistas acechan a comerciantes del Centro Histórico de Xela

El miedo y la zozobra invaden a los comerciantes del Centro Histórico altense por las constantes amenazas de muerte de extorsionistas. De acuerdo con la información de las víctimas los delincuentes, en las últimas dos semanas, han entregado cuatro celulares para amenazarlos."Un sujeto entró y me tiró un teléfono, luego me dijo que me llamarían y cuando rechacé el celular me mostró un arma de fuego", explicó un comerciante afectado. El Programa Nacional contra el Desarrollo de la Pandillas (PANDA) de la Policía Nacional Civil conoce algunas denuncias.Comerciantes refieren que uno de los problemas que más afecta es la falta de iluminación en la zona pese a que es el Centro Histórico. "Cuando cierran el edificio de la Plaza Polanco el lugar se queda muy oscuro”, detalló una comerciante que recién abrió un negocio en el sector.“La Policía pasa dos o tres veces, pero no es que estén asignadas al sector, únicamente pasan”, agregó la comerciante.