Estudiantes del INVO retomarán clases el lunes

Para el próximo lunes 31 de julio autoridades del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) retomarán las clases normales en este establecimiento, confirmó el supervisor, Juan Carlos Ronquillo. Agregó que solicita a los alumnos que se presenten con uniforme y carné a las 7:30 horas para retomar las clases de manera normal.Ronquillo hizo el llamado a los padres de familia para que sigan apoyando a sus hijos ya que en las semanas que no tuvieron clases, los estudiantes entregaron tareas y pide que no disminuyan su nivel académico ahora que las clases serán continuas."El 14 de junio de este año un sismo sacudió la ciudad de Quetzaltenango dejando dañados varios edificios educativos entre estos el INVO desde entonces no se recibieron clases en este inmueble, pero lo hacían en otro lugar, sin embargo, se espera que el lunes todo se normalice", señaló Ronquillo.