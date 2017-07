Encuentran cráneo humano en Olintepeque

La cabeza de un hombre fue hallada este viernes por vecinos de aldea San Antonio Pajoc del municipio de Olintepeque. Autoridades presumen que pueda ser de Nicolás Macario Baten, de 58 años, quien su cuerpo fue localizado ayer en otro sector de esa misma aldea.La auxiliar fiscal del Ministerio Público, Ana Milagro Colop, refirió que aún no se puede establecer si la cabeza pertenece al cuerpo encontrado ayer, ya que el rostro fue desfigurado, además autoridades realizaron una nueva inspección en el barranco donde fue hallado el cuerpo en busca de nuevos indicios.El cráneo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para analizar genéticamente si pertenece al cuerpo hallado el jueves.El hijo del fallecido, Jaime Macario Pérez, asegura que el cráneo es el de su padre y piden a las autoridades que puedan investigar lo que ocurrió y dar con el responsable, además, no descartan que pudiera tratarse de alguna venganza, aunque no tienen conocimiento que Macario Baten estuviera bajo amenazas o algún conflicto.