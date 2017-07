Elección de titular de la PDH no puede esperar más

La elección del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no puede esperar más pues según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, la ley establece que se debe elegir el procurador antes del 20 de julio.Pese a que la elección se realizará este miércoles el Congreso aún no ha consensuado entre bancadas la votación entre Jordán Rodas, Claudia López y Ricardo Alvarado Ortigoza, que no son del agrado de la mayoría de bloques. Por esta razón los diputados han evitado la elección. Los congresistas esperaban que la Corte de Constitucionalidad (CC) regresara la elección a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para elegir una nueva terna, sin embargo, dieron sin lugar a los amparos.