Conductor ebrio choca contra ventas de La Democracia

Anoche el piloto bajo efectos de licor de un picop chocó contra varias ventas en la 16 avenida entre 2ª y 3ª calle de la zona 3 de Xela, a inmediaciones del mercado La Democracia.Según Bomberos Voluntarios el conductor fue identificado como David Xiloj Ávila, de 23 años y presentaba halitosis alcohólica al ser atendido, sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.El rescatista Pedro Rojas, indicó que en el lugar también fue atendida María Rojas Chaclan, de 42 años, quien estuvo a punto de ser atropellada por Xiloj Ávila, por lo que presentaba crisis nerviosa.Al lugar llegó la Policía Nacional Civil (PNC) quienes indicaron que si el piloto se responsabilizaba de los daños no sería consignado. En el hecho no se reportaron personas heridas.