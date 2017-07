Codeca bloqueará al menos 20 puntos en el país

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) bloqueará al menos 20 puntos en las carreteras del país mañana. Si no obtienen respuesta podrían continuar el jueves, según dieron a conocer este martes en diferentes departamentos.Las demandas son pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales, investigar a diputados vinculados a casos de corrupción, la nacionalización de la energía eléctrica e investigar a magistrados corruptos.El representante de Codeca en Retalhuleu, Lizandro Fuentes, dijo que de no conseguir un acuerdo mañana los bloqueos continuarán el jueves. “Pedimos la renuncia del gobierno, quienes se comprometieron con cosas que no han cumplido, solo basta con ver las carreteras que afecta el movimiento de los pueblos”.Respecto de 108 diputados que están involucrados en el caso Odebrecht pidieron castigo y que se investigue, según López. Los bloqueos en el suroccidente serán en Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez, San Marcos y Sololá, entre otros.