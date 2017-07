Canterano de Xelajú se despide del club con un mensaje en su cuenta de Facebook

Quetzaltenango. Jefferson Dubòn, jugador canterano del CSD Xelajú MC

anuncia en su cuenta de Facebook que no continuará en el club altense y esto es lo que escribió:

🙏🏻

⚽️"

"UN CORDIAL SALUDO a todos los aficionados. Con profunda gratitud a Dios por el Don de la vida y la oportunidad de dirigirme a ustedes; por este medio quiero hacer público mi agradecimiento a mis directores técnicos Nelson Escobar Nelson Maldonado ,Carlos Valdez,Fernando Patterson, Javier Gonzalez , Héctor Citán, Lacho Gonzalez, Ronald Gómez ,en especial profesor Hernán Medford por haberme hecho debutar en liga mayor con tan solo 15 años siendo el jugador guatemalteco con menor edad en Liga Nacional a la fecha y a su vez al profesor Richard Raffo Garcia por confiar en mí y cada uno en su momento por brindarme sus conocimientos tácticos y técnicos para hacer de mí un mejor Futbolista; a todos mil gracias.De la misma manera un sincero agradecimiento a los distintos Cuerpos Técnicos: Médicos; que han velado por mi salud Preparadores Físicos; por su entrega y dedicación hacia mi persona Fisioterapistas; por sus valiosas atenciones Utileros; por facilitarme mis implementos y uniformes siempre en orden y limpios.A LA AFICIÓN: muchas gracias por su apoyo por sus muestras de cariño, a las distintas porras un sincero agradecimiento por sus cantos y aplausos que me animaban en todo momento. Deseo afirmarles que vestí en todo momento la camisola del Club Social Y Deportivo Xelajú M.C. con mucho amor respeto e identidad durante mis procesos: Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Categoría Mayor.A MIS COMPAÑEROS DE EQUIPO: gracias por su amistad. A mi Capitán y compañero "Guerrero" Julio Estacuy gracias por sus consejos y ejemplos de liderazgo.A MIS CENTROS DE ESTUDIOS: Colegio Salesiano Liceo Guatemala, Colegio Evangélico La Patria de Occidente gracias por ser parte importante en mi formación inculcándome principios, valores y conocimientos para hacer de mí un Buen Cristiano y un Honrado Ciudadano y a su vez darme la oportunidad de crecer en mi carrera deportiva.A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: un agradecimiento sincero por su interés y dar cobertura a mi persona y a las formativas de Xela.A MIS AMIGOS SINCEROS: su cariño y admiración ha sido importante para mí.A MI FAMILIA: Por su apoyo incondicional y fuente de inspiración para alcanzar mis metas; infinitas gracias.A su vez *HACER PÚBLICO* que mi SALIDA DEL CLUB XELAJÚ M.C. No es por tema económico ya que NUNCA devengue un salario NI EXIGÍ EL MISMO. Más sin embargo siempre brindé lo mejor de mí en cada práctica deportiva y compromisos Oficiales. Ví con preocupación y tristeza que no hay un ambiente propicio para mi crecimiento deportivo, por el contrario a pesar de mi capacidad la cuál es Verificable y Comprobable en informes técnicos y médicos; Logré con mérito propio sin la ayuda o complicidad de NADIE llegar a la categoría mayor en tres oportunidades de las cuales en su momento FUI DESPLAZADO NO por falta de capacidad, rebeldía o mala conducta sino simplemente por disposición DE UNA OBSCURA JERARQUIA QUE IMPERA DENTRO DEL CLUB. MISMO PERSONAJE evitaba convocatoria de procesos de SELECCIÓN NACIONAL DE LOS CUALES YA FORME PARTE EN SU MOMENTO. Me tachaba de ser "AGRANDADO" cuando yo siempre me he conducido con Humildad, Respeto Y Obediencia hacia Él, Junta Directiva, Cuerpo Técnico y Compañeros de Trabajo. Nunca aprobó mis salidas al extranjero Mismas que siempre sufragó mi familia a excepción de viajes con Selección Nacional costeados por Federación De Futbol de Guatemala y SENEGAL AFRICA Costeados por la Academia Aspire Football DreamsPor último agradezco al Club Xelajú M.C. Por haberme dado la posibilidad de integrar los distintos equipos. Por lo anterior me veo obligado a buscar Nuevos HorizontesMUCHAS GRACIAS, HASTA PRONTO SU AMIGO JEFF.