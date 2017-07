Analizan nuevo antejuicio contra presidente de Guatemala

Por Raúl Barreno Castillo con información de Erick Colop Quetzaltenango. El director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, aseguró esta mañana en la ciudad altense que analizan plantear un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por haber atentado contra la independencia judicial. Jueces de Xela y Guatemala analizan hoy en el hotel Pensión Bonifaz este y otros casos de coyuntura en el país. "Nos preocupan las declaraciones del presidente, porque creemos que atentó contra la independencia judicial", afirmó Cadena. Morales arremetió el pasado 6 de julio contra jueces tras la resolución que ordenó el cese de operaciones de la mina San Rafael. Sus opiniones, sobresaltadas, las dio en el acto de la firma del compromiso por la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible y su articulación con el Plan K'atun Guatemala 2032. "Justicia. Parecemos chuchos corriendo nuestras propias colas. Jueces y magistrados, demostrando carácter y vocación para lo que dijeron que iban a vivir", aseguró. Añadió: "Están pasando cosas que no le da certeza legal a las inversiones. No es posible que estemos cerrando empresas sin haberles dado una salida que sea responsabilidad plena de nuestra legislación y de nuestras instituciones. Y no estoy defendiendo a ninguna empresa. Solo estoy diciendo que si hay una ley para una actividad, y no queremos esa actividad, señores del Congreso, cambien la ley. Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Pero no podemos cerrar una empresa, una actividad, si el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades. Hoy una empresa que invirtió en Guatemala se le cayó un 30% el valor de acciones en una bolsa extranjera ¿quién va a querer invertir en Guatemala", dijo el mandatario. "Debería de solicitarse un antejuicio contra el presidente por esto, por no respetar la independencia judicial", argumentó. El Ministerio Público debería de comenzar una investigación de oficio, agregó el jurista. "El presidente se excedió con sus declaraciones", aseveró. Para Cadena es preocupante que la Cámara de Comercio de Guatemala y el presidente ataquen la independencia judicial con sendos pronunciamientos. "A los jueces hay que permitirles que emitan sus sentencias. En este caso la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia con respecto al derecho a la consulta, que no se respetó en un caso que afecta a los pueblos indígenas", refirió Cadena. El juez Miguel Ángel Gálvez, que participó en un taller sobre independencia judicial y estructuras criminales aseguró que le llamó la atención las declaraciones del presidente Morales y las cámaras empresariales. "Creo que está no debe ser la actitud respecto de los fallos judiciales. "Es mejor que procuren la consolidación del estado de derecho y no critiquen una sentencia que quizás no conocen", dijo Gálvez.