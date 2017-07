Alcalde de Cabricán pierde inmunidad

Por unanimidad, la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, resolvió retirarle la inmunidad al alcalde del municipio de Cabricán, Jayro López, por la falta de tratamiento de los desechos sólidos. La resolución judicial se debe a una denuncia que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por la falta de tratamiento a la basura.Los magistrados tomaron en cuenta que el municipio no cuenta con un tren de aseo, tampoco planificación para el manejo de los desechos y el lugar en donde se deja la basura no cumple con los requerimientos sanitarios mínimos. El informe hace referencia que con la declaración del edil se evidenció que no se cuenta con políticas claras y puntuales para solucionar el problema de la basura. Sobre la base de las investigaciones que hicieron las autoridades, y en la inspección ocular del 23 de mayo pasado, se constató que en cercanías del botadero hay casas y escuelas, por lo que pone en peligro la vida.