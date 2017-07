​Empleados de Xela limpia exigen pago de salario y bonos 

Por Carlos González para Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango. Veintiocho empleados de la empresa Coinser, que maneja el programa Xela Limpia, denunciaron que desde hace dos meses y medio no les pagan el salario, ni el aguinaldo, ni bono 14 actual.Según los que denuncian el argumento de los propietarios de la empresa es que la Municipalidad de Quetzaltenango no les ha cancelado por el servicio.A los empleados les preocupa porque para mantener a su familia han tenido que hacer préstamos y ahora se les complica más por el interés que que pagan, explicó uno de los trabajadores, Santos Emanuel.Otro empleado, Aurelio Aldamas, explicó dijo que están cansados de esperar a que les paguen."Este tipo de problema tiene ya mucho tiempo, el patrono se retrasa en los pagos siempre", explicóSe intentó contactar a Mario Marin Vargas quien en el portal Guatecompras aparece como representante legal, sin embargo, no no respondió.En otras ocasiones ha declarado que es la municipalidad quien les adeuda el pago del servicio, pero tesoreria municipal asegura que no existe tal adeudo.La comuna quetzalteca, en septiembre de 2016 firmó contrato con esta empresa a puerta cerrada por un costo de 3 millones 051 mil 874 de quetzales para la prestación del servicio durante 17 meses.