Vecinos exigen arreglo de calle

Vecinos de la 0 calle entre las zonas 9 y 10 de Xela piden que se dé solución al mal estado en el que se encuentra la calle del sector ya que desde años no han solucionado el problema. Una vecina del sector, refirió que cuando llueve, pasa una corriente de lodo que trae basura y piedras lo que dificulta hasta el paso peatonal. "Ya son muchos años que nos dicen que van a resolver el problema, pero nunca se ha visto nada", comentó. Otro vecino mencionó que en años anteriores han entregado documentos a la comuna con firmas de residentes en la zona para que se adoquine el lugar, pero no se ha concretado el proyecto. Los vecinos del sector concuerdan en que la corporación municipal de Luis Grijalva ha olvidado este sector ya que no se ha presentado un proyecto real para apoyar con la mejoría del lugar.