Vecinos accionan contra la contaminación, resultados los sorprenden  

En el municipio de Olintepeque, vecinos y personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), instalaron una biobarda fabricada con envases plásticos unidos por una cuerda en el río Xequijel. Los resultados sorprendieron a los vecinos. En menos de un día la basura, en especial botes y envases plásticos, alcanzó un tamaño que no se imaginaban y dejó en evidencia la contaminación que sufre este afluente. El vecino, Ramiro Pascual, expresó que el objetivo es contribuir con el medio ambiente, pero no se imaginaron que esto alcanzaría este nivel. Las imágenes del resultado del proyecto reflejan que el río ha servido de botadero. El promotor del MARN de Quetzaltenango, Marvin López, dijo que no tienen un dato sobre el nivel de contaminación del río hasta ahora, pero que con el resultado de la biobarda ya se podrá determinar qué acciones tomarán. El río Xequijel corre por municipios de Quetzaltenango y Totonicapán.