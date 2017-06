Trump: Pistolero que hirió a congresista “ha muerto”

El congresista Steve Scalise, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y cuatro personas más resultaron heridas luego de un ataque perpetrado por un hombre armado durante una práctica de béisbol entre congresistas en la mañana del 14 de junio. El presidente de Estados Unidos Donald Trump se pronunció sobre el "terrible ataque" y dijo que el supuesto pistolero "ha muerto ahora". Durante su intervención Trump destacó el "extraordinario" trabajo de la Policía del Capitolio y la rapidez con la que actuó la Policía de Alexandria y el personal de emergencia. Del mismo modo, Trump reitró lo que mencionó en un tuit enviado tan pronto de enteró del atentado de que Scalise era "un gran, gran amigo, patriota y un luchador". La policía no pudo confirmar si entre las cinco personas se incluye al atacante, quien también fue llevado al hospital y fue identificado por las autoridades como James T. Hodgkinson de 66 años, según reportó The Washington Post. De acuerdo con la policía, Hodgkinson es propietario de un negocio de inspección de casas, pero que su licencia expiró en noviembre de 2016 y no fue renovada. James T. Hodgkinson fue acusado en 2006 de asalto y daños a un vehículo, según los registros en el condado de St. Clair, Illinois, pero que luego las acusaciones fueron descartada. Según el congresista Ron DeSantis, el supuesto atacante se acercó a su auto a preguntar si la práctica era de legisladores demócratas o republicanos antes de iniciar el tiroteo. La policía en una reciente conferencia de prensa dijo que era "demasiado temprano para determinar el motivo del pistolero" y que se desconoce si el congresista Scalise era el blanco del ataque. Un grupo estimado de unos 30 legisladores, senadores y asistentes, hacían una práctica matutina en el estadio Eugene Simpson de Alexandria, al norte de Virginia, muy cerca de Washington, cuando apareció repentinamente el pistolero. Michael Brown, jefe de la Policía de Alexandria, confirmó minutos más tarde que cinco personas fueron transportadas a hospitales de la región, pero no fueron dados a conocer sus nombres. También indicó que por medidas de seguridad mantenían una "presencia policial robusta" en las inmediaciones del Capitolio. El representante por Alabama, Mo Brooks, quien participaba en la práctica, dijo dos miembros de la seguridad de Scalice, incluyendo una agente, resultaron heridos. Brooks vio caer herido a Scalise, quien permaneció durante unos 10 minutos en el suelo mientras continuaba la balacera. No se conoce aún la gravedad de sus heridas, pero testigos dijeron que estaba consciente cuando finalmente fue atendido y llevado a un hospital. "Oí un bang, y pensé que sonó como un arma de fuego. Nunca ví al atacante", dijo Chuck Fleischmann, representante por Tennessee. El senador Rand Paul, otro de los presentes, dijo que por un buen rato el atacante era el único que disparaba con un arma larga. Eventualmente, la seguridad de Scalise respondió con fuego de pistolas y abatió al atacante, que luego quedó bajo custodia. "De no haber sido por la policía del Capitolio hubiera habido una verdadera masacre", afirmó Paul. El senador Jeff Flake dijo que se trató de un solo atacante, un hombre blanco, pelo negro, edad mediana que vestía camisa azul y blue jeans. "Hubo muchos gritos, pero no escuché" si el atacante dijo algo, explicó Flake. El ataque, según la policía, fue deliberado. Scalise es representante por el estado de Louisiana.