Suspenden reunión de mediación

Para este jueves en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) delegación Quetzaltenango se tenía programada para esta mañana una medicación entre pobladores del municipio de San Miguel Sigüilá y el alcalde del municipio Santos Escobar, sin embargo, el jefe edil no se presentó por una reunión en la capital. Según vecinos esta reunión se llevaría a cabo en las oficinas de la PDH a solicitud del alcalde del municipio, no obstante, al llegar se les informo que media hora antes de la cita el edil envió una excusa argumentando que no se presentaría por una reunión en la ciudad capital. El coordinador de los Cocodes del municipio, Santos Porfirio Vail, dijo que era lamentable la actitud del alcalde ya que él mismo convocó y no se presentó. "Son por estas acciones que el pueblo ya no lo quiere y estamos pidiendo su renuncia, porque aparte de ser mentiroso, no ha hecho ningún proyecto a la comunidad", añadió Vail. Desde el pasado sábado los pobladores tomaron las instalaciones de la municipalidad como protesta por la falta de ejecución de proyectos del alcalde.