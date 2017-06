Supuesto extorsionista dispara contra bus Golondrina

Un bus de los transportes Golondrina fue blanco de un ataque armado en el kilómetro 203 en jurisdicción de La Esperanza. Del hecho no se reportan heridos. El bus que cubre la ruta de Xela a Colomba Costa Cuca continuó su marcha tras varios disparos en su contra. Autoridades indicaron que los disparos no hirieron a ninguna persona. Testigos refirieron que el ataque fue perpetrado por dos personas, una de ellas se pararó frente al autobús, el pilotó aceleró la marcha y posiblemente fue arrollado en el lugar, sin embargo, no se ha encontrado a nadie en la zona. Hasta el momento agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan un rastreo para dar con los presuntos atacantes.