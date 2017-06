Sindicalistas no quieren que “los controlen”

Sindicalistas de la Municipalidad de Quetzaltenango analizan interponer un amparo contra la aplicación móvil "Denuncia App" que fue donada por la agrupación Sacándole Brillo a Xela (SBX) ya que pues aseguran es "lesivo" para los empleados. El presidente de la directiva del sindicato, Alveni Reyes, explicó que se ven vulnerados los derechos de los empleados al no tener un acceso directo a la denuncia, pues con una fotografía podrían iniciar acciones administrativas sin que el empleado tenga conocimiento que está siendo denunciado. El director de SBX, Aldo Herrera, refirió que no se vulnera ningún derecho, pues las autoridades correspondientes deben investigar la denuncia contra los trabajadores. “De no haber sustento en la información que describe la fotografía, no procede ninguna sanción para los empleados”, aseveró. La aplicación fue donada por SBX, el pasado 8 de junio para que los ciudadanos puedan denunciar problemas que afecten al municipio.