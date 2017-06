En Quetzaltenango no activarán COE tras sismo

La gobernadora Claudia Ávila reveló este jueves que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no será activado tras el sismo de este jueves. Ávila refirió que los daños no son de gran magnitud y tampoco se reportan personas afectadas, agregó que la alerta amarilla institucional continúa y por eso cada entidad de gobierno está en apresto. "Se realizan monitoreos en el departamento, principalmente en las escuelas donde cada director deberá rendir informes para destacar si hay daños o no", dijo. Según reportes de la Conred el edificio municipal y la iglesia católica de Cantel sufrieron daños leves, además algunas viviendas afectadas la semana pasada en la cabecera tienen otros daños, pero no de consideración.