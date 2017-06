Preocupa falta de apoyo a escuela de Las Majadas

La directora de la escuela de la aldea Las Majadas, Patricia Sacalxot, reveló este martes que autoridades de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) no han puesto interés en el establecimiento. Sacalxot explicó que alumnos han perdido clases ya que algunos maestros no llegan al centro educativo por el mal estado del tramo carretero para llegar al lugar. “Hay tramos con mucho lodo, ni los vehículos pueden pasar, pido a las autoridades apoyo”, dijo. Además, refirió que son víctimas de vandalismo pues en varias ocasiones han encontrado ventanas de la escuela quebradas, pese a que este hecho ha sido denunciado no se ha visto la presencia de la Policía Nacional Civil. A estos problemas se suma la falta de agua potable en la comunidad. "Pasamos de casa en casa para ver quién nos puede regalar este vital líquido para hacer la refacción de los niños", dijo la directora del establecimiento.