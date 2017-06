Piden destitución de Arodi Zaso

El titular del Segundo Registro de la Propiedad, Arodi Zaso, se reunió la tarde del jueves con los sindicatos y demás trabajadores de la institución, tras conocer que se solicitó a la vicepresidencia la destitución de su cargo y refirió que a causa de sus contactos tuvo acceso a los documentos. Esta reunión fue a puerta cerrada y al ser consultado el registrador, mencionó que la reunión fue para dar a conocer los hallazgos que habían tenido de la Contraloría General de Cuentas (CGC) situación contraria al audio al que tuvo acceso Stereo 100, dónde, por más de 40 minutos se habló solo del tema de la sustitución de Zaso. "Quieren traer a la exgobernadora de Suchitepequez y la promesa es que ella va a reinstalar a los trabajadores que ya no laboran en esta entidad, pero mientras yo esté, eso no va a ocurrir", dijo Zaso. Según el registrador no tiene notificación de que deba dejar el cargo, pero no quiere perpetuarse y esperará a que el presidente Jimmy Morales le solicite el puesto.