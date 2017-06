Paulo y Carlos Barros jugarán con Rosario FC

El delantero nacional de 30 años, Paulo Junior (foto derecha) y su hermano, el defensa de 26 años, Carlos Andair Barros (izquierda) son nuevos jugadores del Rosario FC para la próxima temporada, el representativo quetzalteco en la Primera División iniciará con su pretemporada el próximo martes.A excepción de Israel Silva, toda la planilla de "La Máquina" fue finiquitada al termino de la temporada regular, un par de días después que ganaron el repechaje por el no descenso ante Sayaxché. Entre los jugadores que continuarán con el plantel quetzalteco resaltan los nombres de Fredy Taylor, Gildardo Reyes e Israel Silva y la no continuidad de referentes en el torneo pasado como el mismo Víctor "La Tortilla" Hernández y el argentino Joaquín Orozco. Aunque ya firmó con Deportivo Iztapa junta directiva altense confirma la posibilidad del regreso del delantero colombiano Carlos Asprilla aunque con un porcentaje muy bajo de probabilidad.Rosario tendrá un plantel totalmente renovado, dirigido por el director técnico nacional Erick Gonzaléz, como sub D.T Marco Antonio Morales y recién confirmado el preparador físico uruguayo Daniel Fernández. Además de los hermanos Barros entre los nuevos jugadores destacan los nombres de Gerson Tun, Marvin Barrios, Wilson Pineda, Fabián Chinchilla, Yeison Ramos (llega de Sacachispas), Mynor Pop, Brandon "El Costa" de León (fue a préstamo en un principio de Xelajú a Deportivo Reu), el seleccionado juvenil Esteban García (19 años, también llega del Deportivo Reu) además de dos brasileños que se incorporarán a los entrenos el próximo 29 del presente mes y 5 de julio.La presentación oficial del equipo se contempla pueda realizarse el próximo 21 o 22 de julio, cuando se juegue la Copa Julio Pisquiy en Quetzaltenango. Para el club altense figuran nuevos posibles patrocinadores, entre ellos la marca deportiva inglesa "Umbro" la compañía de cable local "Cable DX" la telefonía "Claro", entre otros.