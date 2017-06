Muni le debe a programa Xela Limpia

La Municipalidad de Quetzaltenango no le ha pagado el servicio de barrido de calles a la empresa Coinser, empresa responsable del programa Xela Limpia, y por esa razón algunos empleados denunciaron a Stereo 100 Noticias que no les han pagado su salario. Esta empresa maneja este programa que barre calles y avenidas de las zonas 1, 2 y 3. La comunicadora de la comuna altense, María del Carmen Mora, explicó que los pagos no han podido saldarse por falta de liquidez. Según registros no es la primera vez que esto ocurre desde la contratación de la empresa, según fuentes de la comuna. Mora, dijo que el servicio es regular y que esto no ha afectado en el trabajo de barrido, sin embargo, denuncias a la redacción de este medio, destacan que hay puntos en la ciudad en donde aún hay basura acumulada. Según la portavoz, el próximo miércoles se prevé el pago a la empresa, el monto de la deuda es de poco más de Q175 mil.