Lo acusan de comprar carros con cheques sin fondos 

En elTribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango se lleva un proceso en contra de Julio Alejandro Xum, por estafa mediante cheque. Según la acusación del Ministerio Público, Tigüilá firmó un cheque por Q25 mil y lo entregó Milton Fabricio Lucas Sajquim quien al intentar cobrarlo en una agencia bancaria en la zona 5 de Xela le indicaron que no tenía fondos suficientes.El hecho se cometió el 8 de mayo del 2014 y la víctima después de no recibir el dinero decidió dejar un oficio notarial para después poner la denuncia en contra de Xum. El ente investigador dijo al juez Oscar Alvarado, que durante el desarrollo del debate se presentarán las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad del sindicado.En el código Penal de Guatemala refiere que este delito se comete cuando se defrauda a una persona al darle un cheque que no tiene fondos para ser cobrado. Por esto se puede dar una sentencia mínima de seis meses y una máxima es de cinco años de prisión, también se puede disponer de una multa de Q100 a Q5 mil.