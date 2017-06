Un hombre fue capturado y retenido por vecinos de la 16 avenida de la zona 1 de Xela. Lo señalaban de robar la batería de un vehículo parqueado en el sector. Pese que fue golpeado el sujeto logró escapar. Los vecinos llamaron a la Policía Nacional Civil (PNC) sin embargo no atendió con prontitud la emergencia y llegó 45 minutos después del incidente. Un vecino dijo que la PNC “brilla por su ausencia”, en el sector pocas veces se les ve patrullar mencionó, "estamos muy cerca de la comisaría, pero no atienden luego las emergencias", dijo. El jefe de la comisaría, Jorge Lara Solís, en respuesta mencionó que se reuniría con los mandos para analizar las denuncias sobre falta de atención. En redes sociales se ha conocido que la PNC no llega a las emergencias a tiempo o el teléfono no lo contestan, también refieren que ni aparecen cuando se les requiere.