Juzgan a excorporación municipal de Almolonga

La excorporación municipal de Almolonga 2008 - 2012 integrada por el exalcalde Antonio Genaro Xiap, y su exconcejo conformado por Virginio Siquiná Cotoc, Felipe Siquiná Sánchez, Antonio Pantaleon Satey, Gaspar Quim Poz y Victoriano Sacayon Yac, es juzgada en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango por peculado e incumplimiento de deberes. El juez a cargo del caso Domingo Calí, escuchó las pruebas del Ministerio Público (MP) quien los acusa de haber perdido bienes municipales y no haber sido denunciado por el concejo, además la acusación refiere que los sindicados no dieron el cuidado correspondiente a una planta de tratamiento ubicada en dicho municipio en la cual la comuna invirtió Q3 millones. Al no contar con los utensilios necesarios la misma dejó de funcionar, este hecho se dio a conocer tras una auditoría de la Contraloría General de Cuentas en el 2009, quien denunció que varios objetos habían desaparecido. En el proceso de investigación de la CGC, se determinó que el concejo invalidó el contrato con una empresa encargada de la planta de desechos y entregaron todos los utensilios de la misma. En la investigación que presentó el ente investigador acusan a la corporación municipal de permitir que se sustrajeran bienes que se encontraban en la planta de tratamiento de desechos sólidos.