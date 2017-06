Jefe del Segundo Registro de la Propiedad reclama a sindicalistas solicitud de destitución

Por Carlos González para Stereo 100 Noticias

Quetzaltenango. El jefe del Segundo Registro de la Propiedad Marco Arodi Zaso Pérez, dijo que la acción de los dos sindicatos de esa institución, Mario López Larrave y 5 de mayo, respecto a una solicitud que le hicieron a la vicepresidencia para que fuera removido del cargo, no le quita el sueño porque no quiere perpetuarse en el Registro.

Esto lo mencionó en una reunión convocada ayer en donde no se permitió el ingreso a la prensa, pero Stereo 100 tuvo acceso a un audio sobre la junta que duró 40 minutos. “Yo estoy consciente que si el presidente decide cambiarme ustedes van a quemar cuetes y yo me voy mucho más feliz, porque ahí dice -refiriéndose a la solicitud- que no soy una persona adecuada, entiendo que tengo mis defectos, pero cuando los he tratado de forma prepotente”, dijo Zaso a los sindicalistas.

Dentro de la solicitud que los sindicalistas hicieron llegar a la vicepresidencia, pidieron el Zaso por la exgobernadora de Suchitepéquez, Nancy Yubitza Saxche de la Rosa.

El jefe de la institución, encaró a los sindicalistas y les aseguro que tiene muchos conocidos y fue así cómo se enteró que habían solicitado su destitución, “yo tengo amigos hasta en la luna, un amigo me llamó cuando fui a rendir un informe a la capital, me dijo que tenía un documento y fue ahí donde me enteré”, señaló.

Algunos miembros de los sindicatos dijeron que nunca se enteraron de las decisiones de los dirigentes sindicales, “A mí nunca me invitaron a una reunión ni nada para realizar ese documento, me da tristeza que señalan que todos los sindicalizados tenemos esa petición”, dijo uno de los sindicalistas.