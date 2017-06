Investigan muerte de joven en San Martín Sacatepéquez

El Ministerio Público (MP) investigará la muerte de José Cabrera Pérez, de 19 años, que murió en su casa en San Martín Sacatepéquez. Cabrera Pérez fue agredido el 2 de junio en esa localidad por un sujeto, hasta ahora no identificado, cuando bebían licor en la calle. Ese mismo día lo llevaron grave al Hospital Regional de Occidente, donde lo internaron y debía pagar Q1 mil 500 por una tomografía, pero la familia no tenía los recursos y optó por llevárselo a su casa sin suministrarle ningúna medicamente. El joven empeoró en su vivienda porque no podía comer. Todo lo que ingería lo vomitaba. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El MP inspeccionó la vivienda e indaga la responsabilidad de personas en la muerte de Cabrera Pérez. “Una asfixia por broncoaspiración es la causa principal de la muerte, aunque se le diagnosticó un coágulo en el cerebro”, dijo la portavoz de Inacif, Rosa Mijangos.