HRO sin capacidad para reaccionar ante un incendio

Este lunes Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía, la Coordinadora para la Reducción de Desastres y personal de gestión y riesgo del Hospital Regional de Occidente (HRO) realizaron una inspección a los hidrantes que se ubican en diferentes puntos en el centro asistencial. La revisión fue promovida por el director del Hospital Regional de Occidente (HRO) Giovanni Ortega. Según el socorrista Estuardo Carranza se revisaron todos los hidrantes, “se comprobó que están en mal estado por diferentes causas”, dijo el bombero. Según Carranza hay mangueras que no cuentan con pitones, otras ya no son funcionales. Además, se constató que la bomba que distribuye el agua a los hidrantes no funciona. El socorrista aclaró que ante un incendio el HRO no tiene la capacidad para controlar una emergencia de esta magnitud, "aunque se tienen algunos extintores que podrían ser utilizados en la primera reacción se tiene que arreglar el sistema de hidrantes", añadió Carranza.