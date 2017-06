Hombre muere arrollado en Salcajá, Quetzaltenango

Por Shirlie Rodriguez En el kilómetro 190, jurisdicción del municipio de Salcajá, transeúntes dieron aviso a Bomberos de la localidad que una persona estaba tirada en la cinta asfáltica, al verificar, ya no tenía signos vitales y se coordinó la diligencia con el Ministerio Público. Jhony Ventura, fiscal del MP realizó el levantamiento del cadáver y mencionó que la víctima mortal fue identificada como Raúl López Ramos de 64 años y presentaba varios golpes en el rostro y se presume que murió atropellado. Según los familiares de López desde la mañana salió de Cabricán hacia la capital y durante el día recibieron la llamada de él indicando que no sabía en donde se ubicaba y fue hasta el llamado de las autoridades que dieron con su paradero. Las autoridades indican que el cuerpo no presentaba halitosis alcohólica, pero será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien determine ese extremo.