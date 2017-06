Escuelas de primaria sin agua potable

Alumnos de las escuelas Antonia de Marure y Vicente R Sánchez del barrio El Calvario zona 1 de Xela carecen parcialmente de agua desde hace 15 días. Autoridades no solucionan el problema. Según la directora de la escuela de niñas Antonia de Marure, Julieta Sac, este problema se debe al cambio de un contador que el personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) realizó, "desde ese día ya no tiene presión el agua y hay días que no cae agua", explicó la directora. Sac, dijo que ya se ha solicitado a la EMAX a través de la supervisión que lleguen a solucionar el problema, pero hasta la fecha no se han presentado. El subdirector de la escuela Vicente R Sánchez, Edwin Chávez Polanco, dijo que con las niñas y niños son más de 700 los alumnos perjudicados por la falta del vital líquido. "Hemos tenido que llevar agua con los alumnos desde el tanque de El Calvario que está a la vuelta de la escuela para abastecernos del vital líquido, esperando que la EMAX solucione este problema", añadió el docente.