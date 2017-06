Engavetan proyecto de modernización del transporte público

Como parte del proyecto para modernizar el servicio de transporte público el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) entregó un informe sobre la inspección a unidades de transporte público que se hizo en conjunto con la comuna altense, en noviembre de 2016. Sin embargo, este lunes manifestaron su descontento ya que algunos lineamentos no se han cumplido y refieren que el tema fue engavetado. El representante del Comude, Aroldo Sum, explicó hasta el momento no han retirado de circulación las unidades que no pasaron la prueba, además expresó su inconformidad pues no han cumplido con lo establecido durante el proceso en el que se estableció un plazo de dos meses para sacar las unidades que no cumplieron los requisitos, “hasta la fecha no se han visto acciones”, refirió. El presidente de la comisión de transportes de la comuna quetzalteca, Diego Morales, aseguró que el proceso no ha quedado en el olvido, ya que continúan trabajando en ello. Sobre las unidades que siguen circulando pese a no pasar la prueba, Morales asegura que están próximos a retirar estos buses, pero los procesos burocráticos de la comuna lo complican, aseveró.