Encuentran cadáver en terminal de buses Minerva

En medio de la oscura noche del domingo se encontró entre las champas de la terminal de buses Minerva zona 3 de Xela, el cadáver de un hombre de aproximadamente 50 años. Quedó tendido a cercanías de la segunda garita de la Policía Municipal. La auxiliar fiscal del Ministerio Público, Dora Galicia, refirió que el cuerpo no se identificó ya que no portaba documentos y tampoco llegó algún familiar al lugar. Entre las primeras versiones que maneja el ente investigador es que las posibles causas de muerte sea un paro cardíaco ya que no se encontraron indicios de violencia, ni halitosis alcohólica en el cadáver. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que saber las causas de muerte y este sea identificado.