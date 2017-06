Encuentran cadáver de mujer en cementerio de San Juan Ostuncalco

El cadáver de una mujer no identificada, de aproximadamente 25 años, fue hallado la mañana de este miércoles en el interior del cementerio del municipio de San Juan Ostuncalco. Autoridades indican que tiene dos heridas de arma blanca una en el abdomen y otra en el cuello. El cuerpo de la joven fue encontrado por una persona que llegó al camposanto a limpiar una tumba. Autoridades del Ministerio Público (MP) refieren que la mujer no fue identificada y que presentaba una herida en el cuello y una en el abdomen de arma blanca, además, de un golpe en la cabeza y manchas de sangre en el pantalón del lado de la ingle Según testigos la mujer se encuentra acostada encima de una tumba y no es conocida del lugar, el cuerpo viste una blusa y suéter café y licra gris.