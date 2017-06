Desalojan a personas de parque extremo Tanque del Soldado

La mañana de este viernes el Juzgado de Asuntos Municipales desalojó a tres personas que habitaban en el parque extremo Tanque del Soldado ubicado en la avenida Jesús Castillo de la zona 2 de Xela. Esta acción se tomó luego de verificar que no había autorización municipal para que las personas residieran en el lugar, además se constató que el lugar no está en condiciones de funcionar. La titular del Juzgado Municipal, Thuly Jacobs, refirió que llegaron al lugar para recibir las llaves del parque y entregarlas a la comisión de deportes. Estas fueron entregadas por el administrador del recinto, Luis Gómez. Durante la visita al parque también se constató qué en el lugar hay mucha humedad lo que no permite que el recinto sea habitable, además que el servicio de energía eléctrica y agua potable no son los adecuados. Estos problemas deben ser resueltos para poder abrir de nuevo al público, explicó la funcionaria. El problema fue denunciado por vecinos del sector quienes revelaron las anomalías que se observaban, cómo, ventas de licor dentro del parque lo que confirmó el juzgado una inspección. Tras conocer la orden de desalojo los habitantes argumentaron tener autorización del concejo anterior, sin embargo, no existe un escrito que avale tal situación, aseveró la funcionaria.