Denuncia amenazas de supuesto asesino

Erick Lancerio, novio de la arquitecta y poetisa Vilma Gabriela Barrios López, asesinada en febrero pasado denunció este jueves en la sede de fundación Sobrevivientes de la ciudad capital, ser víctima de amenazas del asesino de su novia. Lancerio, refirió en conferencia de prensa que la amenaza del exjugador del Xelajú M.C. Jorge Emerson Marroquín Alfonso fue envida por medio de redes sociales, “sé que muchos no comprenden que es mejor morir con honor que vivir con temor, es el legado de Gaby, no más temor. Te vamos a buscar toda la vida si es necesario en el país que sea. Mi princesa va a tener justicia.”, afirmó el novio de Barrios López. La directora de fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, refirió que hace muchos años no se veía un asesinato con tanta saña y detalló que fueron 62 puñaladas las que recibió Barrios López. Cruz, detalló que alguien como Marroquín Alfonso debe ser denunciado ya que alguien con su perfil podría repetir el delito. Barrios López, de 26 años, fue asesinada el 4 de febrero en el municipio de Cantel cuando junto a su madre Lili López López fueron a una vivienda que alquilarían en el municipio. El Ministerio de Gobernación emitió afiches que ofrecen una recompensa de Q50 mil por dar a conocer sobre el paradero de Marroquín Alfonso.