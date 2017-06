Critican citación por WhatsApp

Miembros del concejo solicitaron este martes una aclaración sobre la convocatoria para la reunión de emergencia del pasado sábado, tras el sismo de 6.6 grados que afectó a la ciudad, que fue convocada por el alcalde en funciones, Carlos González, a la cual acudieron únicamente dos síndicos y un concejal. El alcalde en funciones explicó que no logró completarse la comunicación con todos los miembros del concejo por las vías correspondientes. "Se intentó hacer la convocatoria por la oficina de concejo y otras vías", aseveró. El concejal Roberto Soto, refirió que no fueron notificados de la manera adecuada, además de que el aviso fue en un grupo de WhatsApp, de gestión de riesgos, que usan la mayoría de veces para enviar "memes". La concejal Fabiola Ávila explicó que la forma de dar aviso sobre la reunión no fue la correcta y debía hacerse por los medios correspondientes.