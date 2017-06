Comuna sí tiene fondos para ejecutar proyectos

La Municipalidad de Quetzaltenango tiene Q.87 millones para ejecutar obras, según documentos a los que tuvo acceso Stereo 100, no obstante, concejales aseguran que el presupuesto es de más de Q100 millones y refieren que sí hay fondos para proyectos, contrario a lo que ha dicho el alcalde Luis Grijalva en múltiples ocasiones.El alcalde explicó que nunca ha dicho que no hay fondos para las obras y argumentó que los problemas son los procesos burocráticos que se deben cumplir para elaborar los proyectos. "Lo que he dicho es que no hay fondos para gastos internos de la municipalidad", aseveró el edil.El presidente de la comisión de finanzas, el concejal, Julio Lima explicó que "el dinero está, el retraso es por los procesos que deben cumplirse". El concejal Gerardo Yarzebski argumentó decir que no hay dinero, no es válido, ya que los fondos están, pero no se ven avances en la ejecución de proyectos que demanda la población.