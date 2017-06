Compró carros con cheques sin fondos

ElTribunal Primero de Sentencia Penal conoce dos casos de estafa propia de Elmer David Guzmán a quien el Ministerio Público (MP) sindica de haber comprado vehículos con cheques sin fondos. Durante la audiencia el MP, en uno de los casos, solicitó un criterio de oportunidad y diversos pasos para que Guzmán repare los daños que causó a la sociedad.El juzgador Moisés De León accedió ya que Guzmán ya había comprado productos para un albergue con un valor de Q5 mil, además se le ordenó que no se acercara a la víctima porque aún se siente amenazado. Además, se le prohibió residir por un año en Quetzaltenango. El ente investigador reveló que Guzmán llegó el 26 de octubre del 2016 junto con otra persona, quien no ha sido identificada, a una gasolinera de la zona 2 de Xela a comprar un carro que habían visto en una página de una redes social.Guzmán dijo a la víctima que su acompañante hacía en ese momento el depósito respectivo, y le dio un cheque a la víctima por Q42 mil, pero éste no tenía fondos. El otro proceso que enfrenta es similar a este y según el MP lo cometió el 6 de octubre y fue por Q28 mil. Este proceso aún no se resuelve y el sindicado está en prisión preventiva aún.