CGC denuncia en MP toma de posesión de concejal quetzalteco

La toma de posesión de Roberto Soto como concejal séptimo es un hallazgo y denuncia penal de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para la Municipalidad de Quetzaltenango. Soto asegura que esta situación fue resuelta en su momento por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El informe de la CGC, en el área financiera, reportó el hallazgo, ya que Soto se inscribió como candidato y fue juramentado como concejal por el partido Unidad Nacional de La Esperanza (UNE) aún cuando era contratista del Estado y con contratos vigentes. En 2015 se le adjudicaron contratos a la empresa Constructora R.S, por un monto de Q9 millones 451 mil 695 y trabajó, incluso, proyectos con la comuna quetzalteca. “La Contraloría no lee los desvanecimientos”, explicó el concejal Soto, ya que, según él, la documentación que presentó era suficiente para desvanecer el hallazgo. El alcalde de Xela, Luis Grijalva, explicó que el TSE es quien debe decidir quién toma posesión y quien no, "esto no puede prosperar porque no tiene materia", puntualizó.