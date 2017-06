CC limpia el camino para elección de PDH  

Este día la Corte de Constitucionalidad resolvió no dar con lugar al amparo provisional a ningún solicitante contra el proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). La terna quedó integrada el pasado 16 de junio por el quetzalteco Augusto Jordán Rodas y Claudia López, ambos con las puntuaciones más altas, luego se conoció que Ricardo Alvarado Ortigoza había sido electo también en la terna. Tras la noticia se conocieron cinco amparos, el primero se recibió minutos después de que la Comisión de Derechos Humanos presentó la terna. El 19 de junio ingresaron dos más, uno de ellos por Jorge Luis Borrayo, quien participó en la elección, pero quedó fuera, y otro de Eddy David Higüeros. El 18 de junio Borrayo presentó otro amparo, al que se sumó la abogada Zoila Villela Villalobos, quien también participó en la elección, pero no logró integrar la terna, presentó una queja a la comisión, pero no fue tomada en cuenta.