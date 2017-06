Cadáver de mujer asesinada permanece en la morgue

El cuerpo de la mujer que fue hallado en el cementerio del municipio de San Juan Ostuncalco el pasado martes aún permanece en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Hasta el momento no ha sido identificada. La porta voz de Inacif, Rosa Mijangos explicó que esperan el resultado de cotejo de huellas para determinar su identidad y así esperar que familiares reclamen el cadáver. La mujer según el informe forense murió por una pedida de sangre a consecuencia de un trauma facial y heridas provocadas con arma blanca. El día del hallazgo el Ministerio Público estableció que tenía manchas de sangre en el pantalón el Inacif no ha confirmado si fue víctima de agresión sexual o no.