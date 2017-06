Autoridades no reporta daños en estructuras tras sismo de hoy

A una semana y un día después del sismo que azotó el Occidente del país y dejó varios daños en la ciudad altense, otro ocurre a las 6:30 horas de este jueves, esta vez no se reportan más daños en los edificios afectados. Pese a que las infraestructuras de escuelas, iglesias y viviendas se encuentran afectadas tras el sismo que golpeó al país hace nueve días los daños no aumentaron en la ciudad altense. Hasta el momento no se han pronunciado las autoridades locales correspondientes para determinar y ampliar la situación de la ciudad.