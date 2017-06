Aprovechan falta de iluminación para asaltar en Plaza Japón 

Integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Minerva de la zona 3 de Xela, denunciaron que la Municipalidad de Quetzaltenango y la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca (EEMQ) han restado importancia a la iluminación de la Plaza Japón y ha habido un repunte de asaltos y crímenes.El integrante del Cocode, Otto Galán, dijo que han colaborado con la compra de bombillos para las lámparas, sin embargo, ha sido difícil que la comuna y EEMQ los apoyen para instalarlos."Si no es en el parque, es en los callejones donde los ladrones asaltan, hay días que hay de dos a tres asaltos", dijo el vecino afectado. Además, recordó el caso reciente donde una adolescente fue golpeada por sujetos armados luego de ser víctima de un asalto en el sector.El alcalde Luis Grijalva, respondió ante la falta de iluminación que no hay dinero suficiente para iluminar el sector, agregó que los vecinos pagan muy poco por alumbrado público y por eso no se puede hacer mucho.