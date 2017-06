Aguacero daña cultivos en Quetzaltenango

La fuerte lluvia de los últimos días no solo ha dejado daños en carreteras y viviendas sino también en cultivos. Los agricultores han sido perjudicados por el fuerte viento sumado a la lluvia lo que ha dañado los cultivos en especial en los municipios Olintepeque y La Esperanza. El agricultor Rigoberto Tigüila, explicó que los daños en su cultivo sobrepasan la cuerda, “esto ya no se puede reparar luego de que se quiebra la milpa ya está perdido”, dijo, mientras trabajaba junto a su hijo en su terreno en la aldea Pajoc, Olintepeque. El vecino también de la aldea Pajoc, Víctor Hernández, tiene más pérdidas, “casi 10 cuerdas de plantación de maíz se dañaron, esto representa la pérdida de 30 quintales de maíz”, dijo. Hasta el momento el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ha emitido información sobre el reporte de daños en cultivos en el departamento por la fuerte lluvia que azota la región.