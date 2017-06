​Amor a prueba de fuego

Por Erick Colop para Stereo 100 Noticias Quetzaltenango. La bombera voluntaria Marina Nolasco, de 28 años, tiene seis meses de estar en la fuerza activa de la Quinta Compañía. Durante ese tiempo ha sorteado situaciones, emergencias y aprendizaje constante. El viernes 22 de junio, desde la mañana, se preparó para una entrevista que le haría un canal de televisión local. Carlos Raúl Aguilar, de 35, otro socorrista voluntario, así le había advertido, que debía llegar por la tarde a la estación bomberil con su uniforme blanco de gala. Así lo hizo. Así llegó. Con el impecable blanco de su uniforme de gala y el casco negro llegó en compañía de su hija, Samantha, de 7 años. Llegó puntual a la cita. Mientras esperaba por la entrevista las sirenas se activaron. Nolasco pensó que se trataba de una emergencia y quizás la cita con el periodista debía esperar, pero una música especial, un ramo de flores, y mucha algarabía la hizo recapacitar al respecto. No se trataba de salir a atender a alguien. No. Aguilar, su compañero, su novio desde hace un año, había preparado todo, hasta una manta, para proponerle matrimonio a Nolasco y su pequeña hija Samantha. Maria Nolasco soltó en llanto. No lo esperaba. No lo podía creer. Desde hace un año salían juntos. Se conocieron en la Quinta Compañía mientras se preparaba para ser bombera. Aguilar le pidió a sus colegas que le ayudaran. Y asi lo hicieron. La estación de bomberos se convirtió en minutos en el escenario para pedirle a Nolasco que se unieran en matrimonio. Así lo advertía una manta que sostenían dos socorristas en el segundo nivel del edificio. Ella, en medio de lágrimas de alegría y emoción, y de la mano de su hija Samantha, le dijo que sí. Él le entregó un ramo de flores y las abrazó. De rodillas le colocó el anillo que sellaba el compromiso. A Marina, su novia, le dio un beso, y le prometió seguir trabajando por ellas, hasta que la muerte los separe. Juntos, seguramente, planean seguir compartiendo el amor por ayudar al prójimo. Juntos, los tres, seguramente, seguirán luchando por hacer más felices los días de otros, y los de ellos. Juntos, ha decido comenzar un amor a prueba de fuego. Edición: Raúl Barreno Castillo